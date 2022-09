OpenIP [[Fichier: Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 769 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |280px|alt=illustration de OpenIP| Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 769 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). ]]

OpenIP est un opérateur de communications unifiées français, spécialisé dans les solutions d'accès Internet haut débit, de téléphonie IP et de collaboration pour les TPE-PME.

OpenIP est à la fois un opérateur de télécommunications détenteur d'une licence L.331 auprès de l'ARCEP, un fournisseur d'accès Internet, membre LIR (Local Internet registry) auprès du RIPE NCC et hébergeur d'applications virtualisées dans le cloud. L'entreprise administre une variété de services hébergés sur une infrastructure cloud multi-datacenters interopérée avec les principaux opérateurs de collecte, de transit et de terminaison du marché.

Activités commerciales

Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur Télécoms, spécialiste des solutions de Communications Unifiées pour les entreprises. OpenIP possède ses propres infrastructures Voix/Internet/Cloud, et dispose d’une expertise unique des technologies SIP. OpenIP est particulièrement reconnue pour la qualité de son programme partenaires et la solidité de l'expertise technique de ses équipes[non neutre].

En partenariat avec différents équipementiers, OpenIP distribue des services Internet & Télécoms convergents avec l'objectif de permettre aux entreprises d'augmenter sensiblement leur productivité tout en réduisant leurs coûts d'exploitation.

OpenIP propose à plus de 800 intégrateurs une catalogue Télécoms, IT & Cloud disponible en mode distribution ou en marque blanche afin d’offrir aux entreprises une approche unique associant un accompagnement technique de proximité et une offre complète.

A travers sa Division Grands Comptes propose une offre d’Infrastructure as a Service (IaaS) permettant aux opérateurs ou aux intégrateurs nationaux de construire ou d’enrichir leurs propres infrastructures de solutions Voix/Data/Com’Unifiées.

OpenIP héberge, édite et distribue l’application MyOpenIP, une plateforme e-business qui digitalise l’ensemble du parcours client dans le cadre de la commercialisation des services Télécoms, IT & Cloud : commande en ligne, suivi de livraison, monitoring & paramétrage des services et facturation.





Historique

Juin 2005 : Création d'OpenCentrex

Juin 2006 : OpenCentrex devient Linksys Service Provider

Mai 2007 : OpenCentrex change de nom et devient OpenIP

Novembre 2008 : OpenIP universalise son offre de Voix sur IP en obtenant la certification des principaux constructeurs du marché.

Octobre 2009 : OpenIP et Cisco lancent Open2Cisco, une offre de Convergence Internet et Télécoms « tout en un » [1]

Janvier 2010 : OpenIP est le premier opérateur à lancer un forfait SIP illimité vers les Fixes, les Mobiles et l'International [2]

Mars 2010 : OpenIP passe la barre des 500 partenaires revendeurs [3] et lance son Tour de France annuel, les ExpertDays [4]

et lance son Tour de France annuel, les ExpertDays Mars 2011 : OpenIP est élu par Cisco meilleur partenaire de l'année pour la gamme Cisco Unified Communications à destinations des PME [5]

Septembre 2011 : OpenIP déploie une infrastructure 100 % Cloud [1]

Octobre 2011 : OpenIP adhère à la Ficome et lance le programme d'information SOS Piratage en collaboration avec la Ficome

Janvier 2012 : OpenIP dévoile OpenIP Cloud Services avec des offres d'hébergement virtualisé et de Communications Unifiées as a Service (UCaas) [6] .

. Mars 2012 : OpenIP reprend les activités de l'opérateur nantais Syn'Actives Telecom [7]

Mai 2012 : Snom et OpenIP lancent « snomONE by OpenIP », le premier standard téléphonique 100 % gratuit, 100 % efficace, 100 % économique

Octobre 2012: Mitel et OpenIP s'associent pour proposer une offre de Communications Unifiées dans le Cloud [8]

Janvier 2013: Lancement d'Open Institute, le premier Centre de Formation spécialisé dans les technologies de la Convergence et des Communications Unifiées.

2015 : +90% de croissance du CA en 2 ans, OpenIP compte 47 employés

2017 : Lancement de MyOpenIP et de l'offre SIP Trunk Touch

Informations clés

Quelques chiffres

9850 entreprises équipées

70000 utilisateurs en téléphonie

+4510 liaisons Internet déployés (xDSL et Fibre)

Effectif 2018 : 35 employés dont 17 ingénieurs et techniciens

4 Datacenters en France : Equinix Saint Denis, TelcoCenter Courbevoie, TelecityGroup Aubervilliers, Verizon Saint Denis

Chiffres d'affaires

1,7 M€ en 2009

2,5 M€ en 2010

3,7 M€ en 2011

4,6 M€ en 2012

5,5 M€ en 2013

7,1 M€ en 2014

8,6 M€ en 2015

9,6 M€ en 2016

Les services

OpenIP propose un ensemble de solutions réseaux et télécoms à destination des entreprises et des collectivités locales. Son offre de services s'organise autour de 4 métiers :

